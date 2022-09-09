09 Eylül 2022, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TOKİ açıklaması! Ucuz konut projesinde kaç tane ev yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Başkan Erdoğan, Balkan turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle satılacak konutlarla ilgili soruyu yanıtladı. Detayları Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.