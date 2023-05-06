Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa müjde | Çalışma nasıl olacak? Faruk Erdem yorumladı

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SGK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne indirileceğini söyledi. Erdoğan “Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." dedi. Son dakika gelişmesinin ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın prim günü sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7200 güne inmesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması tüm esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyorum.” mesajını attı. Peki bu çalışma nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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