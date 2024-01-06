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Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajları! Uzman isim A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 10:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. "Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk" diyen Başkan Erdoğan, ihracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığına dikkat çekti. Ekonomi yönetimine güvenini tam olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan yerel seçimler için de, "Mottomuz yeniden İstanbul" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın ekonomiye dair mesajlarını A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Hikmey Baydar yorumladı.
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