29 Şubat 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan'dan Aydın mitinginde büyüme mesajı: Üst üste 14 çeyrek büyük çok önemli bir başarı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Aydın mitinginde halka hitap etti. Türkiye ekonomisinin üst üste 14 çeyrekte büyüme gösterdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, muhalefete 'Hani 'yandık, öldük, bittik' diyordunuz. Ne oldu?' tepkisinde bulundu. Erdoğan, "Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl büyük kavgayı emperyalistlere karşı verdik. Sürekli darbecilerle boğuştuk. Vesayete karşı dimdik ayakta durduk" dedi.