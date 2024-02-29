Başkan Erdoğan'dan Aydın mitinginde büyüme mesajı: Üst üste 14 çeyrek büyük çok önemli bir başarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Aydın mitinginde halka hitap etti. Türkiye ekonomisinin üst üste 14 çeyrekte büyüme gösterdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, muhalefete 'Hani 'yandık, öldük, bittik' diyordunuz. Ne oldu?' tepkisinde bulundu. Erdoğan, "Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl büyük kavgayı emperyalistlere karşı verdik. Sürekli darbecilerle boğuştuk. Vesayete karşı dimdik ayakta durduk" dedi.

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