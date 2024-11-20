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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 13:33
Güncelleme:20.11.2024 13:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya'dan dönüş yolculuğunda uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ekonomiye ilişkin net mesajlar verirken, mayıs ayından bu yana süren enflasyondaki düşüşün süreceğini kaydetti. Erdoğan ayrıca asgari ücret, emekli ve memur zammına ilişkin de geçtiğimiz yıllardaki zam oranlarını örnek göstererek "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca büyükbaş hayvan ithali konusunda talimat verdiğini söylerken kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişim sağlanacağını duyurdu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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