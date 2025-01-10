Başkan Erdoğan Denizli-Aydın Otoyolunu açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli ile Aydın arasındaki mesafeyi 2 saatten 55 dakikaya düşürecek olan otoyol açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, proje ile birlikte iki şehir arasındaki sürenin 1 saatten daha kısa bir süreye düştüğüne vurgu yaparken; "140 km anayol ve 23 km bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli otoyolumuz toplam 163 km uzunluğa sahip." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizile ile Aydın arasındaki mesafeyi 2 saatten 55 dakikaya düşürecek olan otoyol açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Yolculuk sürelerinin azaltılması önceliklerimizin ilk sıralarında yer alıyor. Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın-Denizli otoyoluyla karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz. 140 km anayol ve 23 km bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli otoyolumuz toplam 163 km uzunluğa sahip. Uzunluğu 5712 metreye ulaşan 61 köprü, 19 köprülü kavşak 11 bin 672 metre uzunluğunda 18 viyadük, 30 üst geçit, 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor. 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açmıştık. 70 km'lik kesimini de 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı Kuyucak'tan başlayıp Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege Bölgemizin istifadesine sunuyoruz. 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor.

Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım süresi birbirine eşit hale geliyor. Zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşan otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın-Denizli otoyolu için de geçerlidir. Sanayi ve tarım ürünlerimiz Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir'e çok kısa sürede nakledilecek.

Turistik beldelerde daha fazla zaman geçirilmesine imkan sağlayacak bu durum turizm gelirlerimizi de artıracaktır. Aydın-Denizli otoyolumuz turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları artıracaktır.

2 SAATLİK YOL 55 DAKİKAYA İNİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün (9 Aralık) yaptığı açıklamada otoyolun resmi açılışının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştireceğini bildiren Uraloğlu, "Otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını, ikinci etabın ise Kuyucak'tan başlayıp, Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlandığını aktardı.

Kısalan seyahat süresiyle önemli kazanımlar elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Otoyolla zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Otoyolun bir diğer önemli faydası ise çevreye ve ekolojik dengeye olan katkısı. Projemiz, yıllık 61 bin ton daha az karbon salımı anlamına geliyor. Böylece daha yeşil bir ulaşım altyapısını da desteklemiş oluyoruz."

"TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, otoyolla özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgenin ulaşım ağının gücüne güç katacaklarının altını çizdi.

Projenin özellikle turizm sektörü için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti: "Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlaması ve süreyi kısaltması bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak. Bu vesileyle turistik aktiviteler artacak, vatandaşlara yeni yatırım ve istihdam fırsatları sunacak. Ayrıca, otoyolun hizmete sunulmasıyla bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi mümkün olacak."

OTOYOL AĞI 3 BİN 796 KİLOMETREYE YÜKSELDİ

Uraloğlu, 2002-2024 yıllarında Türkiye'nin ulaşım projelerinde çağ atladığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu: "2002'de Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilometreyken bugün 29 bin 730 kilometreye ulaştı. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlıyken, artık 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Bitümlü sıcak karışım kaplama yol ağımız ise 31 bin 727 kilometreyi aştı. 2002'de sadece 1714 kilometre olan otoyol ağımız da son olarak Aydın-Denizli Otoyolu ile 3 bin 796 kilometreye yükseldi."