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Bankalardan dev kredi desteği! Temel ihtiyaç başvurusu nasıl yapılır?

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24.04.2020
Son 10 günde kredilerde musluklar açıldı. Özellikle kamu bankaları (Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası) bu konuda öncülük ediyor. 5-6 milyon vatandaşın başvurduğu temel ihtiyaç başvurularında son durum ne? Kara listede olanlar bu krediye başvurabilir mi? Sicil affı çıkacak mı? Bu dönemde ödenmeyen krediler kara listenize girmenize neden olabilir mi? Tüm bu soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem canlı yayında anlattı.

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