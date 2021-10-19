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Balıkseverlere sevindiren haber! Hamsinin fiyatı düşüyor

İHA
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Giriş: 19.10.2021 16:04
Balıkçılar, ülkede etkili olan yağışlı havanın devam etmesiyle hamsinin fiyatının 15 TL’ye düşeceğini belirtiyor. Yağışların sürmesinin balıklar için çok iyi olacağını belirten balıkçı, “Bu sene balık erken bitmeyecek. Yağmur ve karın yağması balığı hem yağlayacak hem de büyütecek. Vatandaş bu sene balığa doyacak.” dedi.

Türkiye'nin pek çok bölgesinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Yağışların devam etmesi balık bolluğunu beraberinde getirirken balık fiyatlarında da ciddi düşüş tahmin ediliyor.

Balıkçı esnafı hava sıcaklıklarının düşmesi ve su sıcaklığının azalmasıyla fiyatlarda gerileme bekliyor.

"VATANDAŞ BU SENE BALIĞA DOYACAK"

Havaların yağışlı bir şekilde devam etmesinin balıklara çok yararlı olacağını ifade eden balıkçı Şafak Gün, "Bu sene balık erken bitmeyecek. Yağmur ve karın yağması balığı hem yağlayacak hem de büyütecek. Vatandaş bu sene balığa doyacak. Şu an çeşit bol ama fiyatlarda biraz yüksek. Ama deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte fiyatlarda düşer. Şu an hamsi 35 TL 15 TL'ye kadar düşer. Çinakopun kilosu 40 ile 50 TL arasında 20-25 TL'ye kadar düşer. Palamutun tanesi 50 TL 20 TL'ye kadar düşer. Talep ise şu anda hamsi, çinakop ve palamuta var" şeklinde konuştu.

"HAMSİ 10 TL'YE KADAR DÜŞER"

Havaların soğumasıyla balığın yağlandığını belirten balıkçı Gökhan Polat, "Şu anda tam balık yeme zamanı. Fiyatlarında düşmesi bekleniyor. Şu an lüfer bol 30-40 TL arasında, hamsi 30-35 TL, ama ilerleyen zamanlarda 10-15 TL'ye kadar düşer. İstavritin fiyatı da şu anda 35 TL ama 10-15 TL'ye kadar düşer. Fiyatlar düşüncede her bütçeye göre balık olur. Talep var ama fiyatların düşmesiyle bu talep daha da fazlalaşacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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