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Balık bolluğu tezgaha yansıdı! Hamsinin kilosu 10 TL’ye düştü

İHA
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Giriş: 20.10.2021 09:36
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla beraber son günlerde yağışlarında etkili olması sebebiyle hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçen haftalarda tezgahlarda kilosu 30-40 TL arası satışa sunulan hamsi 10 TL’ye kadar indi. Fiyatlarla ilişkin konuşan Balıkçı Kenan Balcı, “ Fiyatlar neredeyse 4-5 sene öncesine kadar geriledi” diye konuştu.

Son zamanlarda etkili olan yağışlarla denizlerde balık bolluğu yaşanmaya devam ediyor.

Geçen günlere göre başta hamsi olmak üzere pek çok balığın kilogram fiyatı tezgahlarda uygun fiyattan alıcılarını bekliyor. Kilosu 30 ile 40 TL arası satışa sunulan hamsi bugün tezgahta 10 liraya kadar indi.

"5 SENE ÖNCEKİ FİYATYLARA GERİLEDİ"

Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı, hamsi fiyatlarının düşmesiyle ilgili denizlerin tükenmeyen madenler olduğunu ifade ederek, "Müsilaj geldi balık bitti diyerek yanlış bilgi ile halkımızı kötü yönlendirmeye çalışanlar olmuştu. Balık adres sormaz gördüğünüz gibi bugün balık bolluğu var ve fiyatlar neredeyse 4 -5 sene önce satışa sunduğumuz fiyatlara kadar geriledi. Hamsi 10 liraya kadar düştü. İstavrit 20 lira, lüfer 5 sene önce 50 - 60 lira arasında satılıyordu bugün ise 30 liraya satılıyor" dedi.

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