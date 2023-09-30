Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor! Ekim ayında Londra, Paris ve Marakeş'i ziyaret edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poors Türkiye'nin kredi notunu negatiften durağana çıkardı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri ve New York'taki temaslarının ardından yeni bir yatırım turuna çıkacak. Bakan şimşek, ekim ayında Londra, Paris ve Marakeş'i ziyaret edecek. Ayrıntılar A Para ekibinden Rıfat Fırat aktardı.

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