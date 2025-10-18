Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026’da tek hanelere indirmeyi hedefliyoruz!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de Uluslararası Finans Enstitüsü’nün Yıllık Üye Toplantısı’nda Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyonun yıl sonunda yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olacağını ve gelecek yılın sonunda yüzde 10’lu rakamlara, ondan sonraki yıl ise tek haneli seviyelere gerilemesini beklediklerini söyledi. Deprem sonrası yeniden inşa sürecine rağmen mali alanda ilerleme sağlandığını vurgulayan Şimşek, bütçe açığının uluslararası standartlara göre mütevazı seviyelerde olduğunu belirtti. Türkiye’nin Borç/GSYİH oranının gelişmekte olan ülkeler için oldukça düşük seviyede olduğunu ifade eden Şimşek, dış borç ve finansman ihtiyacının azaldığını kaydetti. Bankacılık sektörünün güçleneceğini ve sürdürülebilir yüksek büyüme yoluna yeniden dönüleceğini açıklayan Şimşek, genç ve eğitimli nüfus ile demografik potansiyelin ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını dile getirdi. Türkiye’nin coğrafi konumu, bölgesel barış ve istikrara katkısı ve savunma sanayindeki ilerlemelerinin ülkeye avantaj sağladığını belirtti. Şimşek, tüm göstergelerin daha fazla dezenflasyon için olumlu olduğunu ve programın başarıyla ilerlediğini sözlerine ekledi.

