Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret sürecini hükümet olarak adil, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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