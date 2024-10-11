11 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Ekonomi Videoları
Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!

Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2024 21:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret sürecini hükümet olarak adil, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!
Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
Gram için A Haber’de rakam verdi
Gram için A Haber'de rakam verdi
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ajet uçuş ağına yeni bir rota ekledi
Ajet uçuş ağına yeni bir rota ekledi
Vergi kaçırana kırmızı kart
Vergi kaçırana "kırmızı kart"
A Haber’den Şehrin Ekonomisi etkinliği
A Haber’den "Şehrin Ekonomisi" etkinliği
Altın fiyatları nasıl şekillenecek?
Altın fiyatları nasıl şekillenecek?
Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz
"Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz"
Emeklilik sistemi değişecek mi?
Emeklilik sistemi değişecek mi?
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor
Daha Fazla Video Göster