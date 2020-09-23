Bakan Dönmez müjdeyi verdi: İşte gaz fiyatlarının düşeceği tarih!

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez Karadeniz'deki doğalgazın keşfi ile ilgili olarak, çıkartmak için ortaklı bir çalışma planlamadıklarını belirtti. Dönmez, ithal edilen gazdan çok daha ucuza mal edileceğini de sözlerine ekledi.

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Doğal gaz keşfinde 320 milyar metreküpü yukarı doğru revize etmeyi düşünüyoruz. Mühendislik bilgisi dışında herhangi bir bilgiyi paylaşmıyoruz. 2023 yılında bu gazı şebekeye bağlayıp vatandaşların hizmetine sunacağız.

Bu saha Türkiye Petrolleri'nin yüzde 100'üne sahip olduğu bir saha. Bundan sonra ilave kuyuların açılması için şüphesiz dışarıdan yapım hizmeti alabiliriz.

En uygun teklifleri değerlendirmek suretiyle yaptıracağız. Bazı işleri kendi içimizde çözüme kavuşturacağız. Petrol endüstrisine yakın olanlar bilir ki bu işler dışarıdan temin edilir. Bu işlerin tamamını kendi içinizde çözmeye başladığınızda maliyetler artar. Hangisi ekonomik olacaksa kurum lehine o şekilde devam ediyoruz. Sondaj hizmetleri, testler için hizmetler var. Onlardan da hizmet alabiliyoruz, tüm dünyada da öyle.

Bizim yaptığımız hesaplamalar şunu gösteriyor. İthal ettiğimiz gaza göre bunu çok uygun mal edeceğiz. Doğal gaz piyasasında ülkeler uzun dönemli planlamalarla ilerliyor. Yıllık 45-50 milyar metreküplük doğal gaz tüketimimiz var. Büyümeye bağlı olarak talep projeksiyonu yapıyoruz. Kışın çok sert geçerse talep nerede oluşur, ılık geçerse ne olur diye planlar yapıyoruz. Arz planlaması da yapıyoruz. Azerbaycan, Rusya, İran başta olmak üzere çeşitli uzun dönemli kontratlarımız mevcut. Asgari 20 yıllık anlaşmalar yaparız. Sebebi şu: İlk etapta boru hattının yapılması lazım. Herkes kendi sınırına kadar boru hattını inşa edecek. İran, Türkiye, Rusya boru hatlarını planlayacak. Uzun dönemli anlaşma olmadan kontratın yükümlülüklerini yerine getirmek için boru hatlarını planlamak lazım. Orta ve kısa dönemli kontratlarla süreci yönetebilirsiniz. Denize kıyısı olan bir ülkeyiz. LNG alma imkanına sahibiz. Biri özel sektörde diğeri BOTAŞ'ta. Yüzer LNG terminallerini sisteme bağladık. Birisi İzmir'de diğeri de Hatay Dörtyol'da. Bunlarla biz boru gazına alternatif kaynak oluşturmuş olduk.

Türkiye'nin arz güvenliği güvenli şekilde bugüne kadar yürüdü. Bu kaynaklar yurt dışı kaynakları. Arzu ettiğimiz yıllarca hayalini kurduğumuz keşfi hamdolsun bu yıl içinde yakalamış olduk. Bunu da sisteme dahil edeceğiz.

Yeni keşifler oldukça Akdeniz'de Karadeniz'de dışa bağımlılığımız azalacak. Enerjide bağımsızlığı yakalamak Türkiye için önemli.

Daha ekonomik olacağını öngörüyoruz. Bu doğal gazın sisteme dahil edilecek olması gaz fiyatları müşterilere olumlu yansır. Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz.