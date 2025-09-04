Bakan Bolat: “KKTC üretimi ve ekonomisi için tüm imkanlarımızla yanındayız”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı. Fuarda 17 stanttan oluşan KKTC pavilyonunu ziyaret eden Bolat, Kıbrıs mutfağı ve gıda ürünlerinin tanıtımını ilgiyle takip etti. KKTC’li üreticilerin Türkiye’deki prestijli fuarlara katılımlarına destek verdiklerini belirten Bakan Bolat, bu iş birliğinin giderek artacağını vurguladı. Bugüne kadar 4 fuarda KKTC’nin yer almasını sağladıklarını ifade eden Bolat, gelecek yıllarda daha büyük katılımlar beklediklerini söyledi. KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesinin önemine dikkat çeken Bakan Bolat, “KKTC ne kadar üretirse ekonomisi o kadar güçlenecek. Biz de bunun için elimizdeki tüm imkanlarla yanındayız” dedi. Kıbrıs davasının bu güçle her zaman ayakta kalacağını belirten Bolat, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türklerinin güvencesi olduğunu vurguladı. “Adada kıyamete kadar var olacak Kıbrıs Türkleri, Türkiye’nin güvencesi altındadır” diyen Bolat, Güzelyurt’ta yapımı süren soğuk hava deposu projesi ve gümrük iş birliklerine de destek verdiklerini açıkladı. Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin ekonomide çok daha güçlü bir geleceğe adım atacağı mesajını verdi.

