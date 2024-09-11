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Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Yüzde 60'ı devletten

Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Yüzde 60'ı devletten

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 11:12
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar doğal gaz ve elektrik faturaları ile ilgili yaptığı açıklamada "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor" dedi. Bakan Bayraktar Sakarya gaz sahasından yeni müjdeler aktardığı açıklamasında "4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz" dedi.
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