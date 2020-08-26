Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı özel bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.''Türkiye eski modellerden milli modele geçiyor'' açıklamasında bulunan Bakan Albayrak, bir enerji projesinde başka bir ülke tarafından tehdit edildiğini ve o tehdide gereken cevabın verildiğini söyledi.

Bağımsızlığın önemine dikkat çekti, milli ekonomi modeli vurgusu yaptı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak 'Türkiye eski modellerden milli modele geçiyor'' dedi.

Bakan Albayrak, enerji bakanlığı yaptığı dönemde bir enerji projesinde başka bir ülke tarafından tehdit edildiğini de anlattı.

ABD Başkan Adayı Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözleri de Bakan Albayrak'ın gündemiydi. 'Biden'ın sözlerinin muhatabı muhalefettir. Biz değiliz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Berat Albayrak, "Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödedik niye bizi bir çembere hapsetmeye çalıştılar, küçücük bir yer verelim. Milletimizin birleşti ve dış güçleri bu topraklardan attık. Bütün bu süreçte bedel ödedik. Ekonomide yıllardır süren bir model var. Türkiye artık bu modellerden çıkıyor. Bu manadan çıkıp yeni modele geçmemizin bir bedeli var. "Doğu Akdeniz'e girme şunu yapalım." Bunu AB ülkelerinin en üst düzey görevlilerinden biri söylüyor. Böyle bir şey olabilir. Sen sermaye ile ülkenin siyasetine yön vermeye çalışırsan böyle olmaz. Bütün dünyanın her yerinde böyledir. Ekonomide attığımız adımlar, enerjiden bağımsız adımlar. Kolaycılığa kaçmayacağız. Geçmişten gelen statüko olduğundan farklı bir modele geçmeye müdahalede bulunuyorsa yapacağınız 2 şey var. Bedel ödedik mi? Öderiz. Ama neticelerini artık topluyoruz. Ben milyarlarca dolarımı dışarıya veriyorum. Artık yok. Bunların neticesini birkaç yıl sonra daha net göreceğiz. Pandemi döneminde Türkiye diğer ülkelere göre daha mı az etkilenmiş daha fazla mı etkilenmiş? Vicdanı olanlar bunu görüyor." şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ BİR PROJEDE TEHDİT ETTİLER"

Bakan Albayrak; Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti. Bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından bu adımı atmamam yönünde birebir sözlü tehdit edilmiş bir bakanım. Korktuk mu? Hayır. Bedel ödedik mi? Öderiz. Ama neticelerini topluyoruz artık. ifadelerini kullandı.