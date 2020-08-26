26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakan Albayrak'tan canlı yayında flaş açıklamalar: Başka ülke tarafından tehdit edildik! Gereken cevabı verdik

Bakan Albayrak'tan canlı yayında flaş açıklamalar: Başka ülke tarafından tehdit edildik! Gereken cevabı verdik

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2020 14:33
Güncelleme:26.08.2020 14:42
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı özel bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.''Türkiye eski modellerden milli modele geçiyor'' açıklamasında bulunan Bakan Albayrak, bir enerji projesinde başka bir ülke tarafından tehdit edildiğini ve o tehdide gereken cevabın verildiğini söyledi.

Bağımsızlığın önemine dikkat çekti, milli ekonomi modeli vurgusu yaptı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Albayrak 'Türkiye eski modellerden milli modele geçiyor'' dedi.

Bakan Albayrak, enerji bakanlığı yaptığı dönemde bir enerji projesinde başka bir ülke tarafından tehdit edildiğini de anlattı.

ABD Başkan Adayı Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözleri de Bakan Albayrak'ın gündemiydi. 'Biden'ın sözlerinin muhatabı muhalefettir. Biz değiliz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Berat Albayrak, "Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödedik niye bizi bir çembere hapsetmeye çalıştılar, küçücük bir yer verelim. Milletimizin birleşti ve dış güçleri bu topraklardan attık. Bütün bu süreçte bedel ödedik. Ekonomide yıllardır süren bir model var. Türkiye artık bu modellerden çıkıyor. Bu manadan çıkıp yeni modele geçmemizin bir bedeli var. "Doğu Akdeniz'e girme şunu yapalım." Bunu AB ülkelerinin en üst düzey görevlilerinden biri söylüyor. Böyle bir şey olabilir. Sen sermaye ile ülkenin siyasetine yön vermeye çalışırsan böyle olmaz. Bütün dünyanın her yerinde böyledir. Ekonomide attığımız adımlar, enerjiden bağımsız adımlar. Kolaycılığa kaçmayacağız. Geçmişten gelen statüko olduğundan farklı bir modele geçmeye müdahalede bulunuyorsa yapacağınız 2 şey var. Bedel ödedik mi? Öderiz. Ama neticelerini artık topluyoruz. Ben milyarlarca dolarımı dışarıya veriyorum. Artık yok. Bunların neticesini birkaç yıl sonra daha net göreceğiz. Pandemi döneminde Türkiye diğer ülkelere göre daha mı az etkilenmiş daha fazla mı etkilenmiş? Vicdanı olanlar bunu görüyor." şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ BİR PROJEDE TEHDİT ETTİLER"

Bakan Albayrak; Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti. Bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından bu adımı atmamam yönünde birebir sözlü tehdit edilmiş bir bakanım. Korktuk mu? Hayır. Bedel ödedik mi? Öderiz. Ama neticelerini topluyoruz artık. ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Albayraktan canlı yayında maden müjdesi: Bir değil daha fazla... BAKAN ALBAYRAK'TAN CANLI YAYINDA 'MADEN' MÜJDESİ: BİR DEĞİL DAHA FAZLA...
Doğalgazın çıkarılmasıyla ilgili Bakan Albayrak canlı yayında tarih verdi DOĞALGAZIN ÇIKARILMASIYLA İLGİLİ BAKAN ALBAYRAK CANLI YAYINDA TARİH VERDİ
Bakan Albayraktan eleştirilere sert tepki: Siz öyle olduğunuz için 80 yıldır bir şey bulamadınız BAKAN ALBAYRAK'TAN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ: SİZ ÖYLE OLDUĞUNUZ İÇİN 80 YILDIR BİR ŞEY BULAMADINIZ
Bakan Albayrak: 10 yıllardır Türkiyede öğretilmiş çaresizlik psikolojisi yıkıldı BAKAN ALBAYRAK: 10 YILLARDIR TÜRKİYE'DE ÖĞRETİLMİŞ ÇARESİZLİK PSİKOLOJİSİ YIKILDI
Bakan Albayrak: Türkiyenin artık cari fazla vereceği döviz fazlası vereceği bir döneme gireceğiz” BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE'NİN ARTIK CARİ FAZLA VERECEĞİ DÖVİZ FAZLASI VERECEĞİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"
Bakan Albayrak: Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak BAKAN ALBAYRAK: DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURALARINA İNDİRİM OLARAK YANSIYACAK

Bakan Albayrak'tan 'tehdit' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'tehdit' açıklaması
Bakan Selçuk'tan 'Giresun' açıklaması: Ödemeler ertelendi
Bakan Selçuk'tan 'Giresun' açıklaması: Ödemeler ertelendi
Bakan Albayrak'tan 'maden' müjdesi: Bir değil daha fazla...
Bakan Albayrak'tan 'maden' müjdesi: Bir değil daha fazla...
Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı
"Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı"
Siz öyle olduğunuz için 80 yıldır bir şey bulamadınız
"Siz öyle olduğunuz için 80 yıldır bir şey bulamadınız"
Bakan Albayrak'tan 'döviz' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'döviz' açıklaması
Doğalgazın çıkarılmasıyla ilgili Bakan Albayrak tarih verdi
Doğalgazın çıkarılmasıyla ilgili Bakan Albayrak tarih verdi
Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
Hükümet Giresun için harekete geçti
Hükümet Giresun için harekete geçti
Bakan Albayrak: Yeni bir çağın başlangıcı olacak
Bakan Albayrak: Yeni bir çağın başlangıcı olacak
Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Kapasite kullanım oranı arttı
Kapasite kullanım oranı arttı
Daha Fazla Video Göster