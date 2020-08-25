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Bakan Albayrak: Türkiye'nin artık cari fazla vereceği döviz fazlası vereceği bir döneme gireceğiz”

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Giriş: 25.08.2020 21:23
Güncelleme:25.08.2020 21:23
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye'nin artık cari fazla vereceği, döviz fazlası vereceği bir döneme gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın yaptığı o açıklamalar;

Türkiye'nin cari açık değil, cari fazlası vereceği, döviz konuşacağımız bir dönemi konuşacağımızı söyledim. Türkiye önümüzdeki yıllarda bir bakmışız ki cari fazlası veriyor. Şu anki rezerv ihtimaliyle çok büyük bir rezerv. Yıllık 15-20 milyarlık tedarik demek. Bu sadece bu haliyle kalsa bile ciddi %30 luk ihtiyacı kazanmak dışında, Türkiye'nin önemli pazarlıklar kazanacağı bir süreç.

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