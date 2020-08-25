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Bakan Albayrak: 10 yıllardır Türkiye'de öğretilmiş çaresizlik psikolojisi yıkıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; “10 yıllardır Türkiye’de hepimize müthiş bir şekilde giydirilmeye çalışılan öğretilmiş çaresizlik psikolojisi vardı. Bunun yıkıldığını gördük” dedi.