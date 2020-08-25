25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakan Albayrak: 10 yıllardır Türkiye'de öğretilmiş çaresizlik psikolojisi yıkıldı

Bakan Albayrak: 10 yıllardır Türkiye'de öğretilmiş çaresizlik psikolojisi yıkıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2020 20:59
Güncelleme:25.08.2020 21:35
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; “10 yıllardır Türkiye’de hepimize müthiş bir şekilde giydirilmeye çalışılan öğretilmiş çaresizlik psikolojisi vardı. Bunun yıkıldığını gördük” dedi.
Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı
"Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı"
Siz öyle olduğunuz için 80 yıldır bir şey bulamadınız
"Siz öyle olduğunuz için 80 yıldır bir şey bulamadınız"
Bakan Albayrak'tan 'döviz' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'döviz' açıklaması
Doğalgazın çıkarılmasıyla ilgili Bakan Albayrak tarih verdi
Doğalgazın çıkarılmasıyla ilgili Bakan Albayrak tarih verdi
Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
Hükümet Giresun için harekete geçti
Hükümet Giresun için harekete geçti
Bakan Albayrak: Yeni bir çağın başlangıcı olacak
Bakan Albayrak: Yeni bir çağın başlangıcı olacak
Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Kapasite kullanım oranı arttı
Kapasite kullanım oranı arttı
FETÖ'cü hainler 2015'te engellemeye çalıştı
FETÖ'cü hainler 2015'te engellemeye çalıştı
İşte 10 soruda doğalgaz keşfi
İşte 10 soruda doğalgaz keşfi
Doğalgaz nasıl çıkarılıyor?
Doğalgaz nasıl çıkarılıyor?
Daha Fazla Video Göster