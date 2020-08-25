Bakan Albayrak: 10 yıllardır Türkiye'de öğretilmiş çaresizlik psikolojisi yıkıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; “10 yıllardır Türkiye’de hepimize müthiş bir şekilde giydirilmeye çalışılan öğretilmiş çaresizlik psikolojisi vardı. Bunun yıkıldığını gördük” dedi.