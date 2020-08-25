Bakan Albayrak'tan eleştirilere sert tepki: Siz öyle olduğunuz için 80 yıldır bir şey bulamadınız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "İlk günden itibaren, bir zihniyet değişim buraya kolay gelmedik. Yapamayız edemeyiz bu kurumlarımızın içinde de var. Borda önümüzdeki sene bitiyor. Arama sondajda bu çerçeve bitiyor. Daha iyi yere gelecek. Burada sistem değişiyor. Zaten 3-5 sene önceki devrim bu hikaye ile başladı. O zihniyet dönemi hızlı bir şekilde yol aldı. Sonuç bugüne kadar geldik. TPAO en hızlı çıkarak sisteme sahip. 2023'ü ifade ettik. Biri çıkmış diyor ki; "kaç yıllık TPAO'luyum çıkmaz" diye. Siz o zihniyet yüzünden 80 yıldır bir şey yapamadınız." ifadelerini kullandı.