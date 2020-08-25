Son dakika: Bakan Albayrak'tan canlı yayında 'maden' müjdesi: Bir değil daha fazla...

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezerviyle ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak bir de madencilik alanıyla ilgili müjde verdi. Bakan Albayrak, "İlk gün itibariyle şunu söylemiştik. Bakan olduğumuz dönemde 58 milyar dolarlık cari açıkla, tweetler seçimler derken ne dedik. İhracatta, kur noktasında yeni bir ekonomik modeli başlatma süreci. Ve 2019 yılının zor başlamasıyla bir dönemi kapadık. Burada esas husus Türkiye'nin turizm gibi gelirleri dışında yurt dışına ithalattan kaynaklı açık vermişiz. Önümüzdeki yıllarda bir sürpriz de madencilik alanında gelecek. Bir değil daha fazla müjde bekliyoruz. Mühendislik aramaları tamamlandı." ifadelerini kullandı.