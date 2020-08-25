25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakan Albayrak: Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak

Bakan Albayrak: Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2020 20:53
Güncelleme:25.08.2020 20:53
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp doğalgaz yatağına ilişkin canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, bulunan doğalgaz rezervinin 2023 yılına kadar vatandaşların doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacağını çalışmaların sürdürüldüğü müjdesini verdi.
Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
Hükümet Giresun için harekete geçti
Hükümet Giresun için harekete geçti
Bakan Albayrak: Yeni bir çağın başlangıcı olacak
Bakan Albayrak: Yeni bir çağın başlangıcı olacak
Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Kapasite kullanım oranı arttı
Kapasite kullanım oranı arttı
FETÖ'cü hainler 2015'te engellemeye çalıştı
FETÖ'cü hainler 2015'te engellemeye çalıştı
İşte 10 soruda doğalgaz keşfi
İşte 10 soruda doğalgaz keşfi
Doğalgaz nasıl çıkarılıyor?
Doğalgaz nasıl çıkarılıyor?
Bakan Dönmez'den yeni açıklama: İthalatımızda...
Bakan Dönmez'den yeni açıklama: İthalatımızda...
2017'de başlayan strateji bugün meyvesini verdi
"2017'de başlayan strateji bugün meyvesini verdi"
Berat Albayrak döneminde enerjide tarihi adımlar
Berat Albayrak döneminde enerjide tarihi adımlar
Bakan keşfin maddi değerini açıkladı
Bakan keşfin maddi değerini açıkladı
Daha Fazla Video Göster