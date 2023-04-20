20 Nisan 2023, Perşembe
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Bağımsızlık ateşi A Haber kamerasında! Karadeniz doğal gazı bugün devreye alınıyor
Türkiye'ye enerji alanında çağ atlatacak çalışmalar meyvelerini verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğal gazı devreye alma törenine katılacak. Karadeniz gazının Türkiye’ye katkıları ne olacak? Gelişmeleri A Haber’de Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Başkanı Murat Kalay değerlendirdi.