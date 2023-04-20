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Bağımsızlık ateşi A Haber kamerasında! Karadeniz doğal gazı bugün devreye alınıyor

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 10:48
Türkiye'ye enerji alanında çağ atlatacak çalışmalar meyvelerini verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğal gazı devreye alma törenine katılacak. Karadeniz gazının Türkiye’ye katkıları ne olacak? Gelişmeleri A Haber’de Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Başkanı Murat Kalay değerlendirdi.
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