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BAĞ-KUR'a 5 yıl erken emeklilik! 4A-4B farkı bitecek, 9 bin prim gün şartı 7 bin 200'e düşecek

A Haber
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Giriş: 10.04.2023 09:51
4A ile 4B arasındaki prim farkı bitecek. 9 bin gün prim şartı 7.200'e düşecek. BAĞ-KUR'lular 5 yıl erken emekli olacak. Gelişmenin detaylarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

BAĞKURLU'YA ERKEN EMEKLİLİK

*4A ile 4B arasındaki prim farkı bitecek

*9 bin gün prim şartı 7.200'e düşecek

*Bağ-Kur'lular 5 yıl erken emekli olacak

*10 ve altı işçi çalıştıranlar öncelikli olacak

*Yeni sistem 2008 sonrasını kapsayacak

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