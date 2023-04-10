10 Nisan 2023, Pazartesi
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BAĞ-KUR'a 5 yıl erken emeklilik! 4A-4B farkı bitecek, 9 bin prim gün şartı 7 bin 200'e düşecek
4A ile 4B arasındaki prim farkı bitecek. 9 bin gün prim şartı 7.200'e düşecek. BAĞ-KUR'lular 5 yıl erken emekli olacak. Gelişmenin detaylarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
BAĞKURLU'YA ERKEN EMEKLİLİK
*4A ile 4B arasındaki prim farkı bitecek
*9 bin gün prim şartı 7.200'e düşecek
*Bağ-Kur'lular 5 yıl erken emekli olacak
*10 ve altı işçi çalıştıranlar öncelikli olacak
*Yeni sistem 2008 sonrasını kapsayacak