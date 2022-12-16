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Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 15:37
Güncelleme:16.12.2022 15:42
Türkiye yenilenebilir enerjide de yatırımlarını arttırdı. Bu kapsamda Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde elektrik üretimi devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan tesis müdürü Burak Doğru değerlendirdi.
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