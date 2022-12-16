Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Türkiye yenilenebilir enerjide de yatırımlarını arttırdı. Bu kapsamda Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde elektrik üretimi devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan tesis müdürü Burak Doğru değerlendirdi.

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