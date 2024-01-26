AVM’lerde otopark ücreti tartışması! AVM otoparkında 3 saat tartışması

UKOME kararına göre alışveriş merkezlerindeki otoparkların "0-3 saat ücretsiz" olması gerek. Ama bu kararı çiğneyen AVM'ler var. Danıştay'ın 'AVM'lerde 3 saate kadar otopark ücretsiz' kararına rağmen bazı AVM'ler bu süreyi 1 saate indirince araç sahipleriyle tartışma yaşanıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve kameraman Ege Ural o yerleri vatandaşlar için araştırdı. İşte tüm detaylar…

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