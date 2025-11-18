ASPİLSAN Enerji’den 15 Milyon dolarlık ihracat hedefi

1981 yılında Kayseri'de hayırseverlerin bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, lityum iyon pil tesisinde ürettiği milli pillerle dünyaya açılıyor. Yaklaşık 400 çeşit batarya sistemiyle Türkiye'nin enerji sektörüne güç katan şirket, ihracatta 15 milyon dolarlık bir hedef belirledi. Detayları A Haber muhabiri Yağmur Aksu’nun konuğu olan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir anlattı.

