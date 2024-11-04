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Asgari ücrette beklediği rakamı A Haber'de açıkladı! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücrette beklediği rakamı A Haber'de açıkladı! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 12:00
Güncelleme:04.11.2024 12:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre; Enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 2,88 yükseliş kaydetti. Yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çetinkaya, "Beklentim yüzde 38 yönünde. 23 bin 500 lira bir asgari ücret bekliyorum." dedi.
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