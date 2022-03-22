22 Mart 2022, Salı
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Asgari ücrete zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin’den son dakika asgari ücret açıklaması
Son dakika asgari ücret haberi... Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep'te üretim sürecine katılım programı tanıtım toplantısı'na katıldı. Bakan Bilgin, son dönemde konuşulan asgari ücrete ikinci zam konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu..