İsrail'de sandıktan koalisyon krizi çıktı! Netanyahu da muhalefet de çoğunluğu sağlayamadı: Yeniden seçim ihtimali gündemde

İsrail'de genel seçimlerin ardından sandıkların yüzde 57'si açılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok ile Gadi Eizenkot öncülüğündeki muhalefet, hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili çoğunluğuna ulaşamadı. Açıklanan kısmi sonuçlara göre Netanyahu'nun bloğu yaklaşık 56, muhalefet ise 49-50 sandalye kazanırken, Arap partilerinin 15 civarında milletvekili çıkarması bekleniyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, kesin sonuçların ardından İsrail'de zorlu koalisyon pazarlıklarının başlayabileceğini, hükümet kurulamaması hâlinde yeniden seçimin gündeme gelebileceğini belirtti. Boyraz ayrıca Netanyahu'nun hükümet kurma sürecinde bölgesel gerilimi artırabilecek yeni askerî adımlar atabileceği değerlendirmesinde bulundu.