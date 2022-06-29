29 Haziran 2022, Çarşamba
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Asgari ücrete ek zam formülü nasıl olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam olacak?
Son dakika haberleri… Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için bugün saat 14.00'te, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanacak. 2022 asgari ücret zammı için artış oranının minimum yüzde 20 olması bekleniyor. Öte yandan; 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de konuşuluyor. Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 2022 asgari ücret zammı senaryoları…
PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI
ASGARİ ÜCRET: 5.004,00
- SGK PRİMİ %14: 700,56
- İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1: 50,04
- KESİNTİLER TOPLAMI: 750,60
- NET ASGARİ ÜCRET: 4.253,40
İŞVERENE MALİYET
- BRÜT ASGARİ ÜCRET: 5004,00
- SGK PRİMİ %15,5 (İŞVEREN PAYI): 775,62
- İŞSİZLİK SİG. PR. İŞVEREN %2: 100,08
- İŞVERENE TOPLAM MALİYET: 5.879,70
- KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62
ZAM SENARYOLARI
ZAM ORANI (%) ASGARİ ÜCRET
20 5.103
25 5.316
30 5.529
35 5.741
40 5.954