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Asgari ücret zammıyla ilgili A Haber'de çarpıcı açıklama: En az 3.550 TL

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Giriş: 26.10.2021 01:15
Türkiye, ''asgari ücret ne kadar olacak?'' sorusunun yanıtını ararken, hükümetin verdiği mesajlar ve kulislerden gelen bilgilere bakıldığında son 45 yılın en yüksek zammının 2022 yılı başında yapılacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret zammının 3.500 TL'nin altında olmayacağını açıkladı. Peki, asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler neler? İşte detaylar...
Asgari ücret zammıyla ilgili A Haber’de çarpıcı açıklama: En az 3.550 TL
Asgari ücret zammıyla ilgili A Haber'de çarpıcı açıklama: En az 3.550 TL
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