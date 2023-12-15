15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları neler, tarafların talepleri ne?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları neler, tarafların talepleri ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2023 18:12
Asgari ücret için pazarlık masası ilk olarak 12 Aralık Pazartesi günü toplandı. Taraflar ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yaptı. Toplantısı farklı iş kollarından 4 kişi katıldı. 2. toplantı 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nuda tarafların talepleri ne?  İlk toplantıda kim ne dedi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları neler, tarafların talepleri ne? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında sosyal güvenlik Uzmanı Ali Duman verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yılları örnek gösterip hesabı yaptı! İşte asgari ücret rakamı
Yılları örnek gösterip hesabı yaptı! İşte asgari ücret rakamı
Risk priminin düşmesi ne demek?
Risk priminin düşmesi ne demek?
Yer altındaki cevherler işleniyor! Nadir toprak...
Yer altındaki cevherler işleniyor! Nadir toprak...
Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi bekleniyor
Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi bekleniyor
Yeni sondaj başlıyor! 3130 metreye inilecek
Yeni sondaj başlıyor! 3130 metreye inilecek
Maaş bekleyen EYT’liler ne yapmalı?
Maaş bekleyen EYT'liler ne yapmalı?
Petrol fışkırıyor! Yeni müjdeler gelebilir
Petrol fışkırıyor! Yeni müjdeler gelebilir
Sosyal medyada butik vurgun
Sosyal medyada butik vurgun
Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor
Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor
Asgari ücret ne olacak?
Asgari ücret ne olacak?
Zam pazarlığında öne çıkan rakamlar A Haber’de!
Zam pazarlığında öne çıkan rakamlar A Haber'de!
Borsa günü yükselişle kapattı!
Borsa günü yükselişle kapattı!
Daha Fazla Video Göster