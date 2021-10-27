Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışan, ''asgari ücret ne kadar olacak?'' sorusunun yanıtını ararken, hükümetin verdiği mesajlar ve kulislerden gelen bilgilere bakıldığında son 45 yılın en yüksek zammının 2022 yılı başında yapılacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret zammının 3.500 TL'nin altında olmayacağını ifade etti.

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