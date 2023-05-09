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Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli kaç para zam alacak?
Faruk Erdem'in canlı yayında anlattıkları şöyle:
Asgari ücret çift hane olacak. 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. Kamu işçisinin zam oranları belli olduktan sonra o bizim için bir referans olacak. Hem asgari ücret için hem temmuzdaki emeklilerin enflasyon artışı ve refah payı için bir yol gösterecek. Ağustos ayında memurların ve memur emeklilerinin yapacakları toplu sözleşme yani 2024 ve 2025'in zamları belirlenecek. Kamu işçisi için ortaya çıkacak yüzde 40'ın üzerindeki bir rakam kıstas olacak.
Kamu işçisi zam oranı yüzde 40'ın üzerinde olacak ve kulis bilgilerinden öğrendiğim kadarıyla taban aylığın 13 bin liraya çıkarıldığını öğrendim. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bugün öğreneceğiz. İşte buradaki artış aslında temmuz ayında hem asgari ücrete hem de emekli ve memurlara yapılacak zam oranına da referans olacak. Beklentimiz 6 aylık enflasyon yüzde 20'nin üzerinde çıkıyor. Demek ki yüzde 15'li bir refah payı da gelecek. Yüzde 40'a yakın bir artış hem memurlar için hem de asgari ücretliler için bekliyorum. Buna göre baktığınız zaman asgari ücret 11 bin TL'nin üzerine çıkıyor.
Tabi burada farklı sonuçlar olabilir. Neticede Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Memur ve emeklinin zam pozisyonu belli zam oranlarının belirlenmesinin şekli belli; enflasyona bakılıyor ve ona bir refah payı ekleniyor. Ama asgari ücrette bir pazarlık söz konusu. Fakat bugün 700 bin kardeşimiz mutlu olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendinin açıklıyor olması güzel bir rakamın işareti ve ben de güzel bir rakam bekliyorum.