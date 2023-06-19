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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle SGK primleri de artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 09:45
Son dakika haberlere… Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıyı milyonlarca çalışan bekliyor. Asgari ücret artışı ile SGK'ya askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması maliyeti artacak. İşçi kesimi teklifini bugün masaya getirecek. Peki asgari ücrette en güçlü rakam ne? Asgari ücret ne kadar? Askerlik ve doğum borçlanması nasıl olacak? Primler nasıl hesaplanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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