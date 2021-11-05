06 Kasım 2021, Cumartesi
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Asgari ücret ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ne durumda? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı
Son dakika yeni asgari ücret ve 3600 ek gösterge haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi. Öte yandan Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.