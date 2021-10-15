Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret tahminleri ne? Faruk Erdem anlattı! Yeni asgari ücret ve AGİ son durum...

Kendisi "Asgari" etkisi "Azami"... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Asgari ücret 2022 zam oranı son durum nedir? 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalar başlıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı son durum nedir? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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