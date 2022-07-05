Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı

Asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılmasının ardından birçok sektör zammı fırsat bilerek ürünlerin fiyatını yükseltti. Zam açıklamasının hemen ertesinde herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen temel gıda maddelerinde fiyatlar arttı. Zam öncesi ortalama 10 liraya satılan 1 litrelik süt 15 liraya, litrelik ayçiçeği yağı 34 liradan 40 liraya, 1,5 litrelik su 2,5 liradan 3 liraya yükseldi.

RAFTAKİ ETİKETLER ŞİŞİRİLDİ

Fırsatçılığın en net şekilde görüldüğü sektörlerden bir diğeri de perakende oldu. Daha önce hükümetin vatandaşı korumak adına uyguladığı KDV indiriminde de gıda fiyatlarını düşürmemekte direnen firmalar, asgari ücret zammının açıklanmasıyla beraber yine fırsatçılık derdine düştü.

Raflardaki ürünlerin etiketleri, zam açıklamasının ardından hızlıca değiştirildi. Özellikle temel gıda maddelerinde artış görülürken, zamdan önce ortalama 10 liraya satılan 1 litrelik süt 15 liraya, litrelik ayçiçeği yağı 34 liradan 40 liraya, 1,5 litrelik su 2.5 liradan 3 liraya, zeytinin kilo fiyatı 60 liradan 75 liraya, 15'li yumurta 20 liradan 25 liraya yükseldi.

HAZİRAN'DA FİYATI EN ÇOK DÜŞENLER

%

SEBZE -24,85

YUMURTA -4,18

TAZE MEYVELER -3,02

KÜMES HAYVANLARI ETİ -2,85

ÇOCUK GİYİM -1,51

KONSERVE BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ - 0,58

KÜÇÜK ELEKTRİK AKSESUARLARI -0,21

KADIN GİYİM -0,15

BUZDOLABI, DONDURUCU -0,09

KADIN AYAKKABISI -0,08

HAZİRAN'DA FİYATI EN ÇOK ARTANLAR

%

DOĞALGAZ 24,80

AKARYAKIT 21,88

ÇAY 19,49

ELEKTRİK 15,01

DEMİRYOLU BİLETİ 13,80

MEYVE-SEBZE SULARI 13,13

TEREYAĞI 12,46

PEYNİR 12,41