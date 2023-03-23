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ASGARİ ÜCRET de artacak mı? Taban maaşının artışı diğer maaşlara da yansır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 11:34
Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Taban maaşı artışı diğer maaşlara da yansır mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm formülleri anlattı. Net rakam verdi. Ekonomist Muhammet Bayram da değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
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