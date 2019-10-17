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17.10.2019

Artvin Yusufeli Barajı son haliyle görüntülendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi’nin son hali görüntülendi. Yapımı devam eden barajın gövde yüksekli 139 metreye ulaştı. İşte dev projenin son halinin görüntüleri.

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