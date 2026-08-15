Altın fiyatlarında yeni rota: Gram altın için 7 bin lira tahmini

Altın piyasalarında haftalık kapanışın ardından gözler yeni haftadaki fiyat hareketlerine çevrildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sorularını yanıtlayan Finans Analisti İslam Memiş, ons altında 4 bin 350 ve 4 bin 250 dolar seviyelerinin takip edileceğini, gram altında ise 7 bin liranın üzerinde fiyatlamaların görülebileceğini söyledi. Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini korurken, altın yatırımcıları ile altın borcu bulunanlara da önemli uyarılarda bulundu.