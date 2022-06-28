28 Haziran 2022, Salı
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Antalya Valisi: Geçen yılı geçeceğimizi değerlendiriyoruz
Antalya'ya, 26 Haziran itibariyle hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, 4 milyonu aştı. Turizm şehrine 1 Ocak- 26 Haziran'da gelen turist sayısında, 2021’in aynı dönemine kıyasla, % 193'lük artış kaydedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Cumartesi günü 1003 uçak indi ve kalktı. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en çok uçuşu olan havalimanıyız. Büyük bir rekor kırdık cumartesi günü. " dedi.