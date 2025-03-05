Annelere erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanması nedir? Nasıl yapılır?

Anneler için erken emeklilik çok daha kolay halde geldi. Doğum borçlanması ile emeklilik yaşı öne çekilebilecek. Engelli çocuğu olan anneler de bundan yararlanacak. Peki doğum borçlanması emeklilikte nasıl bir avantaj sağlar? Borçlanmada nelere dikkat edilmeli? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.

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