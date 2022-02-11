12 Şubat 2022, Cumartesi
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Ankara'da elektrik fiyatı için kritik zirve! Elektrik faturalarına yeni düzenleme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bugün bir araya geldi..