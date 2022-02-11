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Ankara'da elektrik fiyatı için kritik zirve! Elektrik faturalarına yeni düzenleme

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2022 16:38
Güncelleme:12.02.2022 11:57
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bugün bir araya geldi..
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