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"Altının gramı 600 lira seviyesini görebilir" A Para canlı yayının flaş sözler |Video

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Giriş: 28.05.2021 22:54
Altın fiyatlarının son 7 ayın en üst seviyesinde olduğunu söylelen Integral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, A Para’da canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürbüz, yurt içinde gram altında kısa süreli geri çekilmeler olsa da 525-545 TL olarak hedef değer belirlediklerini söyleyerek, “Ons altında düşüşler alım fırsatı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Gürbüz uzun vadeli yatırım planları yapanlar için önümüzdeki 1 yıl içerisinde altının gram fiyatının 600 lira seviyelerini görebileceğini iddia etti. İşte altın yatırımcılarının dikkatini çekecek o açıklamalar...

Altının gramı 600 lira seviyesini görebilir
"Altının gramı 600 lira seviyesini görebilir"
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