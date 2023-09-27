Altında yön ne olur?

Altının seyri ne yönde olur? Altında gerilemenin sebebi ne? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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