Altında rekor üstüne rekor! Ne zaman almalı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Altında rekor üstüne rekor! Ne zaman almalı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 09:17
Altın ABD'de hükümetin kapanması ve jeopolitik risklerin devam edebileceği şüphelerinden destekle üst üste rekorlar kırıyor. Ekonomist Yüksel Okşak A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
