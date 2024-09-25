25 Eylül 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Altında "kusursuz fırtına" etkisi! İslam Memiş'ten A Haber'de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...
Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında gram altında 2025 yılı için tahminini açıkladı. "Savaş riskleri devam ettikçe altın fiyatlarında genel trend yukarı yönlü olacaktır." ifadelerini kullanan Memiş, "Ne zaman altın almalı? sorusunu da yanıtladı.