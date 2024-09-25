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Altında "kusursuz fırtına" etkisi! İslam Memiş'ten A Haber'de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 11:29
Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında gram altında 2025 yılı için tahminini açıkladı. "Savaş riskleri devam ettikçe altın fiyatlarında genel trend yukarı yönlü olacaktır." ifadelerini kullanan Memiş, "Ne zaman altın almalı? sorusunu da yanıtladı.
Altında kusursuz fırtına etkisi! Çarpıcı tahmin ALTINDA "KUSURSUZ FIRTINA" ETKİSİ! ÇARPICI TAHMİN

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