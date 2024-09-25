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Haberler Galeri Altında "kusursuz fırtına" etkisi! İslam Memiş'ten A Haber'de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...

Altında "kusursuz fırtına" etkisi! İslam Memiş'ten A Haber'de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...

Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında gram altında 2025 yılı için tahminini açıkladı. "Savaş riskleri devam ettikçe altın fiyatlarında genel trend yukarı yönlü olacaktır" ifadelerini kullanan Memiş, "Ne zaman altın almalı?" sorusunu da yanıtladı. Memiş, "kusursuz fırtına" olarak adlandırdığı büyük resesyon ve küresel ekonomik kriz dönemi beklediğini vurguladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:57
Altında kusursuz fırtına etkisi! İslam Memiş’ten A Haber’de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...

Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler, Fed'in faizi 50 baz puan düşürmesi ve piyasaların Fed'den yeni faiz indirimi beklentisi altın fiyatlarını destekliyor. Peki altının seyri ne olacak? Gram altında beklenti ne yönde? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altında kusursuz fırtına etkisi! İslam Memiş’ten A Haber’de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...

"2024 yılına ilişkin öngörülerimiz gerçekleşti. 3 bin – 3 bin 500 TL aralığında bir gram altın 2024 yılında. Ons altın tarafında 2.600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarını fiyatlayan 2.600 dolar – 3 bin dolar aralığında da jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir altın fiyatıyla yolumuza devam edeceğini ifade etmiştim altın yatırımcılarına.

Altında kusursuz fırtına etkisi! İslam Memiş’ten A Haber’de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Şu an itibariyle ons altın 2.653 dolar seviyesinde. Gram altın serbest piyasalarda 3.010 lira seviyesinde. Jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir yükseliş trendi devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi ile birlikte bu yükseliş trendi başladı.


Altın fiyatları bundan sonra özellikle savaş risklerini fiyatlayan bir yükseliş trendinde olacağını söyleyebilirim. 2.700 dolar, 2.800 dolar ve 3 bin dolar seviyesinde kadar bu yükselişlerini devam ettirebilir diye tahmin ediyorum.

Altında kusursuz fırtına etkisi! İslam Memiş’ten A Haber’de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...

"ONS NEREYE GRAM ORAYA"

Gram altın da yine ons altını takip etmeyi sürdürecek. Ons altın nereye gram altın oraya. Beklentimiz bu yönde. Altın fiyatları artık merkez bankalarını satın aldı. Muhtemelen yine merkez bankaları bu faiz indirimi sürecine devam edecek ve altın fiyatları da beslenmeye devam edecek.

Altında kusursuz fırtına etkisi! İslam Memiş’ten A Haber’de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...

NE ZAMAN ALTIN ALMALI?

Hiçbir enstrüman sürekli yükselmez ya da sürekli düşmez. Zaman zaman teknik olarak mutlaka düzeltmeler olacaktır. 2.500 dolar seviyesinden başlayan bu yükseliş trendinin 2.670 dolar seviyesine kadar yükselmesi teknik olarak ons altının 2.580 dolar seviyesine kadar düzeltme yapacağını bize işaret ediyor. O yüzden ons altın tarafında 2.580 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz.