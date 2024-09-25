25 Eylül 2024, Çarşamba
Altında "kusursuz fırtına" etkisi! İslam Memiş'ten A Haber'de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...
Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında gram altında 2025 yılı için tahminini açıkladı. "Savaş riskleri devam ettikçe altın fiyatlarında genel trend yukarı yönlü olacaktır" ifadelerini kullanan Memiş, "Ne zaman altın almalı?" sorusunu da yanıtladı. Memiş, "kusursuz fırtına" olarak adlandırdığı büyük resesyon ve küresel ekonomik kriz dönemi beklediğini vurguladı.
Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:57