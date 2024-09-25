Altında "kusursuz fırtına" etkisi! İslam Memiş'ten A Haber'de gram altın için çarpıcı tahmin: 4.000 – 4.500 lira...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Şu an itibariyle ons altın 2.653 dolar seviyesinde. Gram altın serbest piyasalarda 3.010 lira seviyesinde. Jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir yükseliş trendi devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi ile birlikte bu yükseliş trendi başladı.



Altın fiyatları bundan sonra özellikle savaş risklerini fiyatlayan bir yükseliş trendinde olacağını söyleyebilirim. 2.700 dolar, 2.800 dolar ve 3 bin dolar seviyesinde kadar bu yükselişlerini devam ettirebilir diye tahmin ediyorum.