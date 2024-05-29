Altında kritik gün cuma mı? Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

ABD PCE enflasyon verileri altın fiyatlarını nasıl etkiler? Piyasalarda beklenti ne yönde? Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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