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Altında kritik gün cuma mı? Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 12:29
ABD PCE enflasyon verileri altın fiyatlarını nasıl etkiler? Piyasalarda beklenti ne yönde? Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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